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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 10 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:23 10.03.2021
В среду, 10 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил снижение на 0,0037 BYN (-0,14%) и составил 2,6048 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6085 BYN). Объем торгов составил 53 801 100 BYN или 20 655 000 USD.
Курс евро ослаб на 0,0041 BYN (-0,13%) до 3,0957 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0998 BYN). Объем торгов: 22 066 500 BYN или 7 128 000 EUR.
Российский рубль подорожал на 0,0032 BYN (+0,09%) до 3,5198 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5166 BYN). Объем торгов составил 20 640 000 или 586 390 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,605 и 2,64 рубля; евро между 3,098 и 3,16 рубля; 100 российских рублей между 3,519 и 3,61 рубля.
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