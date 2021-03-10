В среду, 10 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил снижение на 0,0037 BYN (-0,14%) и составил 2,6048 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6085 BYN). Объем торгов составил 53 801 100 BYN или 20 655 000 USD.

Курс евро ослаб на 0,0041 BYN (-0,13%) до 3,0957 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0998 BYN). Объем торгов: 22 066 500 BYN или 7 128 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,0032 BYN (+0,09%) до 3,5198 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5166 BYN). Объем торгов составил 20 640 000 или 586 390 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,605 и 2,64 рубля; евро между 3,098 и 3,16 рубля; 100 российских рублей между 3,519 и 3,61 рубля.