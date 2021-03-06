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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 10 МАРТА 2021 ГОДА

15:50 09.03.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 марта 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6085 белорусского рубля, 1 евро – 3,0998 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5166 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,4072 белорусского рубля.