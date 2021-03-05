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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 9 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
13:50 09.03.2021
На торгах БВФБ 9 марта 2021 года курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,002 BYN (-0,08%) и составил 2,6085 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,6105 BYN). Объем торгов составил 16 206 800 BYN или 6 213 000 USD.
Курс евро также ослаб на 0,0199 BYN (-0,64%) до 3,0998 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,1197 BYN). Объем торгов: 26 385 600 BYN или 8 512 000 EUR.
Российский рубль укрепился на 0,0075 BYN (+0,21%) до 3,5166 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,5091 BYN). Объем торгов составил 23 306 000 или 662 750 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,608 и 2,66 рубля; евро между 3,105 и 3,16 рубля; 100 российских рублей между 3,52 и 3,61 рубля.
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