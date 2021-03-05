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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗОВАЛ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ГДО НА $695,1 МЛН
16:44 05.03.2021
Министерство финансов с 1 января по 28 февраля 2021 г. реализовало на внутреннем рынке государственных долгосрочных облигаций (ГДО) Беларуси на $695,1 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, том числе именных облигаций реализовано на $682,81 млн; облигаций на предъявителя – на $12,29 млн.
При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на сумму $3,53 млн.
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