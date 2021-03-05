Министерство финансов с 1 января по 28 февраля 2021 г. реализовало на внутреннем рынке государственных долгосрочных облигаций (ГДО) Беларуси на $695,1 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, том числе именных облигаций реализовано на $682,81 млн; облигаций на предъявителя – на $12,29 млн.

При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на сумму $3,53 млн.