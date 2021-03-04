В пятницу, 5 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь подрос на 0,0025 BYN (+0,1%) и составил 2,6105 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,608 BYN). Объем торгов составил 66 538 000 BYN или 25 489 000 USD.

Курс евро продолжил снижение на 0,022 BYN (-0,7%) до 3,1197 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1417 BYN). Объем торгов составил 11 464 900 BYN или 3 675 000 EUR.

Российский рубль также подешевел на 0,0248 BYN (-0,7%) до 3,5091 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5339 BYN). Объем торгов составил 32 064 900 или 913 760 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,612 и 2,66 рубля; евро между 3,118 и 3,18 рубля; 100 российских рублей между 3,5 и 3,61 рубля.