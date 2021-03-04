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05.03.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 5 МАРТА ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


13:52 05.03.2021

В пятницу, 5 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь подрос на 0,0025 BYN (+0,1%) и составил 2,6105 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,608 BYN). Объем торгов составил 66 538 000 BYN или 25 489 000 USD.

Курс евро продолжил снижение на 0,022 BYN (-0,7%) до 3,1197 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1417 BYN). Объем торгов составил 11 464 900 BYN или 3 675 000 EUR.

Российский рубль также подешевел на 0,0248 BYN (-0,7%) до 3,5091 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5339 BYN). Объем торгов составил 32 064 900 или 913 760 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,612 и 2,66 рубля; евро между 3,118 и 3,18 рубля; 100 российских рублей между 3,5 и 3,61 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 05.03.2021
валюта курс
EUR 3.1417
USD 2.6080
RUB 3.5339
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1417 -0.0112
USD 2.6080 +0.0007
RUB 3.5339 -0.0114
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1200 3.1170
USD 2.6100 2.6130
RUB 3.5010 3.5080
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Конвертация в банках
на 05.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1930 1.1980
EUR/RUB 88.8000 89.3000
USD/RUB 74.4000 74.7000
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