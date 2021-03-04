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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 5 МАРТА 2021 ГОДА

14:53 04.03.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 марта 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6080 белорусского рубля, 1 евро – 3,1417 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5339 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3999 белорусского рубля.