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04.03.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 4 МАРТА ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


13:48 04.03.2021

В четверг, 4 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0007 BYN (+0,03%) и составил 2,608 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6073 BYN). Объем торгов составил 52 734 400 BYN или 20 220 000 USD.

В то же время курс евро снизился на 0,0112 BYN (-0,36%) до 3,1417 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1529 BYN). Объем торгов: 16 007 100 BYN или 5 095 000 EUR.

Российский рубль также подешевел на 0,0114 BYN (-0,32%) до 3,5339 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5453 BYN). Объем торгов составил 17 432 800 или 493 300 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,612 и 2,66 рубля; евро между 3,145 и 3,21 рубля; 100 российских рублей между 3,534 и 3,63 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2021
валюта курс
EUR 3.1529
USD 2.6073
RUB 3.5453
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1417 -0.0112
USD 2.6080 +0.0007
RUB 3.5339 -0.0114
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1400 3.1450
USD 2.6080 2.6120
RUB 3.5240 3.5340
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Конвертация в банках
на 04.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2010 1.2060
EUR/RUB 88.8000 89.3000
USD/RUB 73.8500 74.2000
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