В четверг, 4 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0007 BYN (+0,03%) и составил 2,608 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6073 BYN). Объем торгов составил 52 734 400 BYN или 20 220 000 USD.

В то же время курс евро снизился на 0,0112 BYN (-0,36%) до 3,1417 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1529 BYN). Объем торгов: 16 007 100 BYN или 5 095 000 EUR.

Российский рубль также подешевел на 0,0114 BYN (-0,32%) до 3,5339 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5453 BYN). Объем торгов составил 17 432 800 или 493 300 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,612 и 2,66 рубля; евро между 3,145 и 3,21 рубля; 100 российских рублей между 3,534 и 3,63 рубля.