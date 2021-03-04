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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БВФБ ПРОВЕДЕТ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 30 МАРТА


13:02 04.03.2021

30 марта 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, на собрании планируется избрать председателя общества, утвердить годовой отчет и годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за 2020 год.

Помимо этого, речь пойдет о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2020 год, об увеличении размера уставного фонда ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Акционеры также внесут изменения в устав общества.

На повестке дня собрания для рассмотрения восемь вопросов.
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