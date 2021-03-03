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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 3 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО
13:54 03.03.2021
В среду, 3 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0161 BYN (-0,61%) и составил 2,6073 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6234 BYN). Объем торгов составил 67 634 100 BYN или 25 940 000 USD.
В свою очередь курс евро вырос незначительно на 0,0014 BYN (+0,04%) до 3,1529 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1515 BYN). Объем торгов составил 16 423 500 BYN или 5 209 000 EUR.
Российский рубль подорожал на 0,0292 BYN (+0,83%) до 3,5453 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5161 BYN). Объем торгов составил 15 147 500 или 427 250 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,611 и 2,65 рубля; евро между 3,157 и 3,21 рубля; 100 российских рублей между 3,545 и 3,63 рубля.
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