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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 2 МАРТА ПОДЕШЕВЕЛ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:19 02.03.2021

Во вторник, 2 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос сразу на 0,0215 BYN (+0,83%) и составил 2,6234 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6019 BYN). Объем торгов составил 82 172 300 BYN или 31 323 000 USD.

Курс евро укрепился на 0,0108 BYN (+0,34%) до 3,1515 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1407 BYN). Объем торгов: 16 078 900 BYN или 5 102 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,0015 BYN (+0,04%) до 3,5161 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5146 BYN). Объем торгов: 18 852 100 или 536 160 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,628 и 2,65 рубля; евро между 3,158 и 3,23 рубля; 100 российских рублей между 3,52 и 3,63 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 02.03.2021
валюта курс
EUR 3.1407
USD 2.6019
RUB 3.5146
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1515 +0.0108
USD 2.6234 +0.0215
RUB 3.5161 +0.0015
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1520 3.1580
USD 2.6230 2.6290
RUB 3.5110 3.5200
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Конвертация в банках
на 02.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2000 1.2040
EUR/RUB 89.5000 90.0000
USD/RUB 74.5500 74.9000
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