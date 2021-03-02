Во вторник, 2 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос сразу на 0,0215 BYN (+0,83%) и составил 2,6234 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6019 BYN). Объем торгов составил 82 172 300 BYN или 31 323 000 USD.

Курс евро укрепился на 0,0108 BYN (+0,34%) до 3,1515 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1407 BYN). Объем торгов: 16 078 900 BYN или 5 102 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,0015 BYN (+0,04%) до 3,5161 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5146 BYN). Объем торгов: 18 852 100 или 536 160 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,628 и 2,65 рубля; евро между 3,158 и 3,23 рубля; 100 российских рублей между 3,52 и 3,63 рубля.