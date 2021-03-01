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НА БВФБ 31 МАРТА ПРОЙДУТ 3 ПРОСТЫХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ

10:38 02.03.2021 31 марта 2021 года на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ0 пройдут 3 простых стандартных аукциона с объявлением стартовой цены. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, на продажу выставляются акции ОАО «Строитель», ОАО «ПМК-4» и ОАО «Гродноавтосервис».