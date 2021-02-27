В понедельник, 1 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0038 BYN (-0,15%) и составил 2,6019 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,6057 BYN). Объем торгов составил 112 396 000 BYN или 43 197 000 USD.

Курс евро ослаб на 0,0255 BYN (-0,81%) до 3,1407 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,1662 BYN). Объем торгов: 27 390 000 BYN или 8 721 000 EUR.

Российский рубль вырос на 0,0118 BYN (+0,34%) до 3,5146 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,5028 BYN). Объем торгов: 38 806 700 или 1 104 150 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,607 и 2,64 рубля; евро между 3,14 и 3,24 рубля; 100 российских рублей между 3,512 и 3,63 рубля.