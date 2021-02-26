В пятницу, 26 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0037 BYN (+0,14%) и составил 2,6057 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,602 BYN). Объем торгов составил 90 355 600 BYN или 34 676 000 USD.

Курс евро, напротив, снизился на 0,0093 BYN (-0,29%) до 3,1662 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1755 BYN). Объем торгов: 16 135 200 BYN или 5 096 000 EUR.

Российский рубль ослабел сразу на 0,0383 BYN (-1,08%) до 3,5028 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5411 BYN). Объем торгов составил 36 497 400 или 1 041 960 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,608 и 2,64 рубля; евро между 3,166 и 3,24 рубля; 100 российских рублей между 3,502 и 3,63 рубля.