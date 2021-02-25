ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) стала первой компанией, заключившей с Национальным расчетным депозитарием (НРД) соглашение о выполнении функций Регистрационного агента, и прошла лицензирование глобальным центром поддержания системы идентификации юридических лиц (GLEIF).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба БВФБ, теперь участники фондового рынка Беларуси смогут обращаться за услугами НРД по присвоению и обслуживанию кодов LEI (код идентификации юридического лица) через местного регистрационного агента. Белорусская валютно-фондовая биржа будет осуществлять сбор и проверку пакета документов клиентов, оказывать им информационную поддержку и помощь в выполнении формальных процедур, передавать отчеты НРД.

Наличие кодов LEI и проверенной информации о белорусских компаниях в глобальной базе GLEIF будет способствовать, в том числе, повышению инвестиционной привлекательности ценных бумаг эмитентов Республики Беларусь.

Для НРД это первый опыт взаимодействия с иностранными клиентами при предоставлении услуг локального операционного подразделения (LOU) с использованием ресурса регистрационного агента.

Роль регистрационного агента определена нормативными документами GLEIF. Агент не присваивает и не обслуживает коды LEI. Его задача – упростить участникам рынка доступ к сервисам локального операционного подразделения.

НРД – первая компания в России и странах СНГ, которая обладает статусом локального операционного подразделения.