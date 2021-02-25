В четверг, 25 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0016 BYN (-0,06%) и составил 2,602 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6036 BYN). Объем торгов составил 76 354 900 BYN или 29 345 000 USD.

Курс евро вновь вырос на 0,0071 BYN (+0,22%) до 3,1755 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1684 BYN). Объем торгов: 21 545 900 BYN или 6 785 000 EUR.

Российский рубль укрепился на 0,0101 BYN (+0,29%) до 3,5411 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,531 BYN). Объем торгов составил 41 131 900 или 1 161 540 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,605 и 2,64 рубля; евро между 3,179 и 3,22 рубля; 100 российских рублей между 3,54 и 3,62 рубля.