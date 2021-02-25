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25.02.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 25 ФЕВРАЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО


13:50 25.02.2021

В четверг, 25 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0016 BYN (-0,06%) и составил 2,602 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6036 BYN). Объем торгов составил 76 354 900 BYN или 29 345 000 USD.

Курс евро вновь вырос на 0,0071 BYN (+0,22%) до 3,1755 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1684 BYN). Объем торгов: 21 545 900 BYN или 6 785 000 EUR.

Российский рубль укрепился на 0,0101 BYN (+0,29%) до 3,5411 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,531 BYN). Объем торгов составил 41 131 900 или 1 161 540 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,605 и 2,64 рубля; евро между 3,179 и 3,22 рубля; 100 российских рублей между 3,54 и 3,62 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2021
валюта курс
EUR 3.1684
USD 2.6036
RUB 3.5310
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1755 +0.0071
USD 2.6020 -0.0016
RUB 3.5411 +0.0101
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1750 3.1800
USD 2.6010 2.6050
RUB 3.5320 3.5400
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Конвертация в банках
на 25.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2200 1.2240
EUR/RUB 89.8000 90.2000
USD/RUB 73.5000 73.8000
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