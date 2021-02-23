ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

14:52 24.02.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 февраля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6036 белорусского рубля, 1 евро – 3,1684 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5310 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3135 белорусского рубля.