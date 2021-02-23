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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА


14:52 24.02.2021

Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 февраля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6036 белорусского рубля, 1 евро – 3,1684 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5310 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3135 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2021
валюта курс
EUR 3.1623
USD 2.6006
RUB 3.5054
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1623 +0.0141
USD 2.6007 +0.0044
RUB 3.5055 +0.02
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Курсы в банках
на 24.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1650 3.1700
USD 2.6030 2.6070
RUB 3.5330 3.5300
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Конвертация в банках
на 24.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2140 1.2180
EUR/RUB 89.5000 89.8000
USD/RUB 73.5500 73.9000
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