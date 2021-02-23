В среду, 24 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,003 BYN (+0,12%) и составил 2,6036 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5963 BYN). Объем торгов составил 82 895 000 BYN или 31 838 000 USD.

Курс евро укрепился на 0,0061 BYN (+0,19%) до 3,1684 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1482 BYN). Объем торгов: 17 369 400 BYN или 5 482 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,0256 BYN (+0,73%) и составил 3,531 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4855 BYN). Объем торгов: 14 421 300 или 408 420 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,607 и 2,64 рубля; евро между 3,17 и 3,22 рубля; 100 российских рублей между 3,53 и 3,6 рубля.