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24.02.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 24 ФЕВРАЛЯ ПОДЕШЕВЕЛ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


13:54 24.02.2021

В среду, 24 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,003 BYN (+0,12%) и составил 2,6036 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5963 BYN). Объем торгов составил 82 895 000 BYN или 31 838 000 USD.

Курс евро укрепился на 0,0061 BYN (+0,19%) до 3,1684 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1482 BYN). Объем торгов: 17 369 400 BYN или 5 482 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,0256 BYN (+0,73%) и составил 3,531 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4855 BYN). Объем торгов: 14 421 300 или 408 420 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,607 и 2,64 рубля; евро между 3,17 и 3,22 рубля; 100 российских рублей между 3,53 и 3,6 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2021
валюта курс
EUR 3.1623
USD 2.6006
RUB 3.5054
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1623 +0.0141
USD 2.6007 +0.0044
RUB 3.5055 +0.02
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1650 3.1700
USD 2.6030 2.6070
RUB 3.5330 3.5300
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Конвертация в банках
на 24.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2140 1.2180
EUR/RUB 89.5000 89.8000
USD/RUB 73.5500 73.9000
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