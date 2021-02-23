Во вторник, 23 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил рост на 0,0043 BYN (+0,178%) и составил 2,6006 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5963 BYN). Объем торгов составил 29 800 800 BYN или 11 459 000 USD.

Курс евро также повысился на 0,0141 BYN (+0,45%) до 3,1623 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1482 BYN). Объем торгов: 9 550 060 BYN или 3 020 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,0199 BYN (+0,57%) и составил 3,5054 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4855 BYN). Объем торгов: 11 568 100 или 330 000 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,602 и 2,64 рубля; евро между 3,16 и 3,22 рубля; 100 российских рублей между 3,503 и 3,6 рубля.