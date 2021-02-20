ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 23 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

15:50 22.02.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 февраля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5963 белорусского рубля, 1 евро – 3,1482 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4855 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2986 белорусского рубля.