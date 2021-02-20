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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 22 ФЕВРАЛЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
13:54 22.02.2021
В понедельник, 22 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0046 BYN (+0,18%) и составил 2,5963 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5917 BYN). Объем торгов составил 37 446 800 BYN или 14 423 000 USD.
Курс евро вырос на 0,0092 BYN (+0,29%) до 3,1482 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,139 BYN). Объем торгов: 17 784 100 BYN или 5 649 000 EUR.
В свою очередь курс российского рубля упал на 0,0207 BYN (-0,59%) и составил 3,4855 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,5062 BYN). Объем торгов: 32 004 000 или 918 210 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,61 и 2,63 рубля; евро между 3,159 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,489 и 3,6 рубля.
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