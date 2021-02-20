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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 22 ФЕВРАЛЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:54 22.02.2021

В понедельник, 22 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0046 BYN (+0,18%) и составил 2,5963 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5917 BYN). Объем торгов составил 37 446 800 BYN или 14 423 000 USD.

Курс евро вырос на 0,0092 BYN (+0,29%) до 3,1482 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,139 BYN). Объем торгов: 17 784 100 BYN или 5 649 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля упал на 0,0207 BYN (-0,59%) и составил 3,4855 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,5062 BYN). Объем торгов: 32 004 000 или 918 210 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,61 и 2,63 рубля; евро между 3,159 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,489 и 3,6 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2021
валюта курс
EUR 3.1390
USD 2.5917
RUB 3.5062
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1482 +0.0092
USD 2.5963 +0.0046
RUB 3.4855 -0.0207
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1540 3.1590
USD 2.6040 2.6100
RUB 3.4800 3.4890
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Конвертация в банках
на 22.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2140
EUR/RUB 90.5000 91.0000
USD/RUB 74.6500 75.0000
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