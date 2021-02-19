ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 18 февраля 2021 года внесла изменения в локальные правовые акты валютного рынка, которые вступают в силу с 1 марта текущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, изменения внесены в операционный регламент торгового дня по сделкам c иностранной валютой в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и в правила осуществления клиринга и расчетов по биржевым сделкам c иностранной валютой.

«Изменения направлены на совершенствование расчетно-клиринговых механизмов на биржевом валютном рынке в части ускорения проведения расчетов с добросовестными участниками клиринга, а также предоставление участникам клиринга возможности распоряжаться индивидуальным клиринговым обеспечением и нетто-требованиями по результатам торгов», - пояснили в БВФБ.

Что касается операционного регламента, то перечень финансовых инструментов, допущенных к торгам в режимах «непрерывный двойной аукцион», дополнен сделками СВОП, совершаемыми биржей с участниками клиринга в целях проведения расчетов по результатам торгов. Расширение инструментария биржевого валютного рынка указанными сделками СВОП позволит БВФБ при наличии достаточного объема денежных средств, привлеченных в виде овердрафтных кредитов в иностранной валюте, исполнять нетто-требования добросовестных участников клиринга в дату Т+0 в тех случаях, когда денежные средства отдельных участников клиринга не поступили на счета биржи до контрольного времени.

Кроме того, временной регламент проведения торгов иностранными валютами изложен в новой редакции с учетом времени совершения сделок СВОП в целях проведения расчетов по результатам торгов.

Изменена форма биржевого свидетельства по сделкам, совершенным в режиме «непрерывный двойной аукцион», внесены редакционные правки.

В правила клиринга внесены следующие изменения:

дано определение терминов «банк-кредитор» и «овердрафтный кредит»;

добавлена возможность совершения сделок СВОП биржи с участником клиринга в целях проведения расчетов по результатам торгов, описаны параметры указанных сделок СВОП и особенности исполнения обязательств по ним;

предусмотрена возможность использования биржей овердрафтных кредитов, предоставляемых банками-кредиторами, для исполнения своих нетто-обязательств, возникающих в результате совершения сделок СВОП в целях проведения расчетов по результатам торгов;

расширены возможности участника клиринга в части управления остатками средств, имеющихся на его торговых счетах;

перечень финансовых инструментов, по которым осуществляется клиринг и проводятся расчеты через корреспондентские счета биржи, дополнен сделками СВОП, совершаемыми в целях проведения расчетов по результатам торгов;

добавлена форма представления платежных реквизитов для зачисления иностранной валюты участниками клиринга – юридическими лицами;

во временной регламент внесены изменения, связанные с осуществлением клиринга и расчетов по сделкам СВОП БВФБ с участником клиринга, совершаемых в целях проведения расчетов по результатам торгов;

изменена форма клирингового отчета;

разработана форма распоряжения по управлению остатками средств;

внесены редакционные правки.