ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

15:34 19.02.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 февраля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5917 белорусского рубля, 1 евро – 3,1390 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5062 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3134 белорусского рубля.