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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 19 ФЕВРАЛЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:21 19.02.2021
В пятницу, 19 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос всего лишь на 0,0001 BYN (-0%) и составил 2,5917 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5916 BYN). Объем торгов составил 47 386 800 BYN или 18 284 000 USD.
Евро укрепилось на 0,00157 BYN (+0,5%) до 3,139 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1233 BYN). Объем торгов: 33 198 100 BYN или 10 576 000 EUR.
Курс российского рубля ослаб на 0,0092 BYN (-0,26%) и составил 3,5062 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5154 BYN). Объем торгов: 23 043 700 или 657 220 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,592 и 2,63 рубля; евро между 3,143 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,504 и 3,55 рубля.
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