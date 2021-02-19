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19.02.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 19 ФЕВРАЛЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:21 19.02.2021

В пятницу, 19 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос всего лишь на 0,0001 BYN (-0%) и составил 2,5917 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5916 BYN). Объем торгов составил 47 386 800 BYN или 18 284 000 USD.

Евро укрепилось на 0,00157 BYN (+0,5%) до 3,139 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1233 BYN). Объем торгов: 33 198 100 BYN или 10 576 000 EUR.

Курс российского рубля ослаб на 0,0092 BYN (-0,26%) и составил 3,5062 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5154 BYN). Объем торгов: 23 043 700 или 657 220 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,592 и 2,63 рубля; евро между 3,143 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,504 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2021
валюта курс
EUR 3.1233
USD 2.5916
RUB 3.5154
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1390 +0.0157
USD 2.5917 +0.0001
RUB 3.5062 -0.0092
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1380 3.1440
USD 2.5880 2.5920
RUB 3.4970 3.5040
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Конвертация в банках
на 19.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2130
EUR/RUB 89.6000 89.9500
USD/RUB 73.9000 74.2000
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