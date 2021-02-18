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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ БЕЛАРУСИ ОТПРАВИЛ ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ SWIFT


15:08 18.02.2021

РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» 15 февраля 2021 года отправило первое сообщение c использованием международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 15 февраля 2021 года вступила в силу новая редакция договора на установление корреспондентских отношений с Небанковской кредитной организацией АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), предусматривающая новый порядок взаимодействия - с использованием международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

«В этот же день система SWIFT начала применяться при обслуживании корреспондентского счета «депо» НРД в Центральном депозитарии Республики Беларусь для отправки депозитарных сообщений установленных форматов», - отметили в депозитарии.

Решение Центральным депозитарием Беларуси задачи по началу регулярного практического применения SWIFT на рынке ценных бумаг стало результатом двухлетней комплексной подготовительной работы.

«Реализация данного проекта будет способствовать внедрению в практику национального рынка ценных бумаг международных финансовых стандартов, позволит эффективно использовать мировой опыт в сфере информационных технологий, обеспечивая оперативность, надежность, точность и непрерывность расчетов по операциям с ценными бумагами, находится в контексте формирования общего финансового рынка государств-членов Евразийского экономического союза», - прокомментировали в депозитарии.

НРД является центральным депозитарием Российской Федерации, осуществляет депозитарное, расчетно-кассовое обслуживание, выполняет функции репозитария, предоставляет информационные услуги, услуги по управлению ликвидностью и технологические сервисы.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Позволяет финансовым учреждениям (банкам, инвестиционным компаниям, депозитариям, расчетно-клиринговым организациям) во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях.

Центральный депозитарий Республики Беларусь осуществляет обслуживание корреспондентских счетов «депо» 28 депозитариев второго уровня, более 20 тысяч счетов «депо» эмитентов и депонентов, включая Министерство финансов и Банк развития. Общий объем ценных бумаг на централизованном хранении составляет более 70 млрд бел. рублей (более 27 млрд долларов США), ежегодно проводится более 100 тыс. депозитарных операций. Центральным депозитарием установлены корреспондентские отношения с депозитариями Российской Федерации, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана и Кыргызстана. Центральный депозитарий является членом Ассоциации Центральных депозитариев Евразии, международной Ассоциации национальных нумерующих агентств, белорусской Ассоциации участников рынка ценных бумаг.
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