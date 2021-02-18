В четверг, 18 февраля, на торгах БВФБ курс доллара вновь вырос по отношению к белорусскому рублю на 0,0014 BYN (+0,05%) и составил 2,5916 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5902 BYN). Объем торгов составил 38 307 000 BYN или 14 781 000 USD.

В свою очередь евро подешевел на 0,0044 BYN (-0,14%) до 3,1233 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1277 BYN). Объем торгов: 5 703 190 BYN или 1 826 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля незначительно укрепился на 0,0006 BYN (+0,02%) и составил 3,5154 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5148 BYN). Объем торгов: 35 073 200 или 997 710 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,595 и 2,63 рубля; евро между 3,134 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,518 и 3,58 рубля.