В среду, 17 февраля, на торгах БВФБ курс доллара вырос по отношению к белорусскому рублю на 0,0103 BYN (+0,4%) и составил 2,5902 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5799 BYN). Объем торгов составил 41 442 800 BYN или 16 000 000 USD.

Евро подешевел на 0,0033 BYN (-0,11%) до 3,1277 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,131 BYN). Объем торгов: 13 943 200 BYN или 4 458 000 EUR.

Курс российского рубля также снизился на 0,0057 BYN (-0,16%) и составил 3,5148 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5205 BYN). Объем торгов: 32 705 700 или 930 520 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,592 и 2,62 рубля; евро между 3,13 и 3,18 рубля; 100 российских рублей между 3,514 и 3,58 рубля.