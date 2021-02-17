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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 17 ФЕВРАЛЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


13:36 17.02.2021

В среду, 17 февраля, на торгах БВФБ курс доллара вырос по отношению к белорусскому рублю на 0,0103 BYN (+0,4%) и составил 2,5902 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5799 BYN). Объем торгов составил 41 442 800 BYN или 16 000 000 USD.

Евро подешевел на 0,0033 BYN (-0,11%) до 3,1277 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,131 BYN). Объем торгов: 13 943 200 BYN или 4 458 000 EUR.

Курс российского рубля также снизился на 0,0057 BYN (-0,16%) и составил 3,5148 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5205 BYN). Объем торгов: 32 705 700 или 930 520 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,592 и 2,62 рубля; евро между 3,13 и 3,18 рубля; 100 российских рублей между 3,514 и 3,58 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 17.02.2021
валюта курс
EUR 3.1310
USD 2.5799
RUB 3.5205
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1277 -0.0033
USD 2.5902 +0.0103
RUB 3.5148 -0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1260 3.1310
USD 2.5880 2.5950
RUB 3.5010 3.5140
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Конвертация в банках
на 17.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2060 1.2100
EUR/RUB 89.1000 89.7000
USD/RUB 73.8000 74.3000
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