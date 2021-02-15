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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 17 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА


15:59 16.02.2021

Национальный банк Республики Беларусь установил с 17 февраля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5799 белорусского рубля, 1 евро – 3,1310 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5205 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2794белорусского рубля.
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с 16.02.2021
валюта курс
EUR 3.1319
USD 2.5805
RUB 3.5200
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Итоги торгов на БВФБ
на 15.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1319 -0.0036
USD 2.5805 -0.0081
RUB 3.5200 +0.0236
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Курсы в банках
на 16.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1350 3.1400
USD 2.5810 2.5850
RUB 3.5150 3.5200
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Конвертация в банках
на 16.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2180
EUR/RUB 89.0000 89.4000
USD/RUB 73.3000 73.6000
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