ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 17 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

15:59 16.02.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 17 февраля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5799 белорусского рубля, 1 евро – 3,1310 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5205 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2794белорусского рубля.