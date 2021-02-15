Во вторник, 16 февраля, на торгах БВФБ курс доллара отметился снижением по отношению к белорусскому рублю на 0,0006 BYN (-0,02%) и составил 2,5799 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5805 BYN). Объем торгов составил 26 719 900 BYN или 10 357 000 USD.

Евро также незначительно ослабел на 0,0009 BYN (-0,03%) до 3,131 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1355 BYN). Объем торгов: 9 799 890 BYN или 3 130 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля продолжил свой рост на 0,0005 BYN (+0,01%) и составил 3,5205 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,52 BYN). Объем торгов: 15 744 200 или 1 447 220 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,585 и 2,62 рубля; евро между 3,14 и 3,18 рубля; 100 российских рублей между 3,518 и 3,58 рубля.