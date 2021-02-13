ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 16 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

15:40 15.02.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 16 февраля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5805 белорусского рубля, 1 евро – 3,1319 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5200 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2293 белорусского рубля.