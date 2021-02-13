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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 15 ФЕВРАЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:00 15.02.2021

В понедельник, 15 февраля, на торгах БВФБ курс доллара снизился по отношению к белорусскому рублю на 0,0081 BYN (-0,31%) и составил 2,5805 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5886 BYN). Объем торгов составил 83 183 300 BYN или 32 235 000 USD.

Евро также подешевел на 0,0036 BYN (-0,11%) до 3,1319 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,1355 BYN). Объем торгов: 14 644 800 BYN или 4 676 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0236 BYN (+0,67%) и составил 3,52 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4964 BYN). Объем торгов: 43 777 500 или 1 243 680 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,582 и 2,625 рубля; евро между 3,134 и 3,17 рубля; 100 российских рублей между 3,52 и 3,58 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2021
валюта курс
EUR 3.1355
USD 2.5886
RUB 3.4964
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1319 -0.0036
USD 2.5805 -0.0081
RUB 3.5200 +0.0236
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1300 3.1340
USD 2.5780 2.5820
RUB 3.5120 3.5200
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Конвертация в банках
на 15.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2160
EUR/RUB 89.0000 89.3000
USD/RUB 73.3000 73.6000
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