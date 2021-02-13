В понедельник, 15 февраля, на торгах БВФБ курс доллара снизился по отношению к белорусскому рублю на 0,0081 BYN (-0,31%) и составил 2,5805 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5886 BYN). Объем торгов составил 83 183 300 BYN или 32 235 000 USD.

Евро также подешевел на 0,0036 BYN (-0,11%) до 3,1319 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,1355 BYN). Объем торгов: 14 644 800 BYN или 4 676 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0236 BYN (+0,67%) и составил 3,52 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4964 BYN). Объем торгов: 43 777 500 или 1 243 680 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,582 и 2,625 рубля; евро между 3,134 и 3,17 рубля; 100 российских рублей между 3,52 и 3,58 рубля.