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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 12 ФЕВРАЛЯ ПОДЕШЕВЕЛ КО ВСЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ
13:44 12.02.2021
В пятницу, 12 февраля, на торгах БВФБ курс доллара вырос по отношению к белорусскому рублю на 0,0138 BYN (+0,54%) и составил 2,5886 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5748 BYN). Объем торгов составил 63 912 300 BYN или 24 690 000 USD.
Евро подорожал на 0,0106 BYN (+0,34%) до 3,1355 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1249 BYN). Объем торгов: 24 488 600 BYN или 7 810 000 EUR.
Курс российского рубля также повысился на 0,0035 BYN (+0,1%) и составил 3,4964 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4929 BYN). Объем торгов: 59 634 700 или 1 705 600 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,595 и 2,625 рубля; евро между 3,143 и 3,18 рубля; 100 российских рублей между 3,493 и 3,58 рубля.
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