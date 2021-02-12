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12.02.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 12 ФЕВРАЛЯ ПОДЕШЕВЕЛ КО ВСЕМ ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ


13:44 12.02.2021

В пятницу, 12 февраля, на торгах БВФБ курс доллара вырос по отношению к белорусскому рублю на 0,0138 BYN (+0,54%) и составил 2,5886 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5748 BYN). Объем торгов составил 63 912 300 BYN или 24 690 000 USD.

Евро подорожал на 0,0106 BYN (+0,34%) до 3,1355 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1249 BYN). Объем торгов: 24 488 600 BYN или 7 810 000 EUR.

Курс российского рубля также повысился на 0,0035 BYN (+0,1%) и составил 3,4964 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4929 BYN). Объем торгов: 59 634 700 или 1 705 600 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,595 и 2,625 рубля; евро между 3,143 и 3,18 рубля; 100 российских рублей между 3,493 и 3,58 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 12.02.2021
валюта курс
EUR 3.1249
USD 2.5748
RUB 3.4929
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1355 +0.0106
USD 2.5886 +0.0138
RUB 3.4964 +0.0035
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1370 3.1430
USD 2.5920 2.5950
RUB 3.4810 3.4950
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Конвертация в банках
на 12.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2120
EUR/RUB 89.9000 90.4000
USD/RUB 74.2000 74.7000
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