ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 12 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

15:57 11.02.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 февраля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5748 белорусского рубля, 1 евро – 3,1249 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4929 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2500 белорусского рубля.