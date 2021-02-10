В четверг, 11 февраля, на торгах БВФБ курс доллара в очередной раз опустился по отношению к белорусскому рублю на 0,0035 BYN (-0,14%) и составил 2,5748 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5783 BYN). Объем торгов составил 43 905 000 BYN или 17 052 000 USD.

Евро также ослабел на 0,0007 BYN (-0,02%) до 3,1249 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1256 BYN). Объем торгов: 23 012 000 BYN или 7 364 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля подрос на 0,0017 BYN (+0,05%) и составил 3,4929 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4912 BYN). Объем торгов: 16 810 800 или 481 280 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,583 и 2,625 рубля; евро между 3,13 и 3,18 рубля; 100 российских рублей между 3,495 и 3,58 рубля.