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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 11 ФЕВРАЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:58 11.02.2021

В четверг, 11 февраля, на торгах БВФБ курс доллара в очередной раз опустился по отношению к белорусскому рублю на 0,0035 BYN (-0,14%) и составил 2,5748 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5783 BYN). Объем торгов составил 43 905 000 BYN или 17 052 000 USD.

Евро также ослабел на 0,0007 BYN (-0,02%) до 3,1249 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1256 BYN). Объем торгов: 23 012 000 BYN или 7 364 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля подрос на 0,0017 BYN (+0,05%) и составил 3,4929 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4912 BYN). Объем торгов: 16 810 800 или 481 280 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,583 и 2,625 рубля; евро между 3,13 и 3,18 рубля; 100 российских рублей между 3,495 и 3,58 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 11.02.2021
валюта курс
EUR 3.1256
USD 2.5783
RUB 3.4912
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1256 -0.0166
USD 2.5783 -0.0214
RUB 3.4912 -0.0191
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1260 3.1300
USD 2.5770 2.5830
RUB 3.4920 3.4950
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Конвертация в банках
на 11.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2150
EUR/RUB 89.4000 89.7000
USD/RUB 73.7000 74.0000
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