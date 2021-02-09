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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 10 ФЕВРАЛЯ ВНОВЬ УКРЕПИЛСЯ К ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


13:55 10.02.2021

В среду, 10 февраля, на торгах БВФБ курс доллара уступил по отношению к белорусскому рублю 0,0214 BYN (-0,82%) и составил 2,5783 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5997 BYN). Объем торгов составил 71 374 400 BYN или 27 683 000 USD.

Евро подешевел на 0,166 BYN (-0,53%) до 3,1256 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1422 BYN). Объем торгов: 28 671 400 BYN или 9 173 000 EUR.

Курс российского рубля также понизился на 0,0191 BYN (-0,54%) и составил 3,4912 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5103 BYN). Объем торгов: 18 207 200 или 521 510 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,575 и 2,64 рубля; евро между 3,122 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,487 и 3,58 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2021
валюта курс
EUR 3.1422
USD 2.5997
RUB 3.5103
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Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1422 -0.0047
USD 2.5997 -0.0153
RUB 3.5103 -0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1230 3.1280
USD 2.5750 2.5780
RUB 3.4820 3.4920
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Конвертация в банках
на 10.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2150
EUR/RUB 89.4000 89.9000
USD/RUB 73.8000 74.2000
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