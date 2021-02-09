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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 10 ФЕВРАЛЯ ВНОВЬ УКРЕПИЛСЯ К ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ
13:55 10.02.2021
В среду, 10 февраля, на торгах БВФБ курс доллара уступил по отношению к белорусскому рублю 0,0214 BYN (-0,82%) и составил 2,5783 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5997 BYN). Объем торгов составил 71 374 400 BYN или 27 683 000 USD.
Евро подешевел на 0,166 BYN (-0,53%) до 3,1256 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1422 BYN). Объем торгов: 28 671 400 BYN или 9 173 000 EUR.
Курс российского рубля также понизился на 0,0191 BYN (-0,54%) и составил 3,4912 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5103 BYN). Объем торгов: 18 207 200 или 521 510 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,575 и 2,64 рубля; евро между 3,122 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,487 и 3,58 рубля.
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