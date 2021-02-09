ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 10 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

14:57 09.02.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 февраля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5997 белорусского рубля, 1 евро – 3,1422 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5103 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,4022 белорусского рубля.