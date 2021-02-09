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09.02.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 9 ФЕВРАЛЯ НЕОЖИДАННО УКРЕПИЛСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:08 09.02.2021

Во вторник, 9 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0153 BYN (-0,59%) до 2,5997 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,615 BYN). Объем торгов составил 36 879 400 BYN или 14 186 000 USD.

Евро подешевел на 0,0047 BYN (-0,15%) до 3,1422 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1469 BYN). Объем торгов: 38 275 200 BYN или 12 181 000 EUR.

Курс российского рубля ослабел на 0,0093 BYN (-0,26%) и составил 3,5103 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5196 BYN). Объем торгов: 18 566 400 или 528 910 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,598 и 2,65 рубля; евро между 3,143 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,505 и 3,58 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2021
валюта курс
EUR 3.1469
USD 2.6150
RUB 3.5196
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1422 -0.0047
USD 2.5997 -0.0153
RUB 3.5103 -0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1360 3.1430
USD 2.5930 2.5980
RUB 3.4950 3.5050
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Конвертация в банках
на 09.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2060 1.2120
EUR/RUB 89.5000 89.9000
USD/RUB 74.1000 74.4000
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