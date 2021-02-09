Во вторник, 9 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0153 BYN (-0,59%) до 2,5997 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,615 BYN). Объем торгов составил 36 879 400 BYN или 14 186 000 USD.

Евро подешевел на 0,0047 BYN (-0,15%) до 3,1422 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1469 BYN). Объем торгов: 38 275 200 BYN или 12 181 000 EUR.

Курс российского рубля ослабел на 0,0093 BYN (-0,26%) и составил 3,5103 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5196 BYN). Объем торгов: 18 566 400 или 528 910 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,598 и 2,65 рубля; евро между 3,143 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,505 и 3,58 рубля.