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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 9 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

16:42 08.02.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 9 февраля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6150 белорусского рубля, 1 евро – 3,1469 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5196 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,4551 белорусского рубля.