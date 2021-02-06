В понедельник, 8 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0132 BYN (-0,5%) до 2,615 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6282 BYN). Объем торгов составил 38 343 700 BYN или 14 663 000 USD.

Евро вырос 0,0021 BYN (+0,07%), и его курс составил 3,1469 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1448 BYN). Объем торгов: 15 514 100 BYN или 4 930 000 EUR.

Курс российского рубля подорожал на 0,0173 BYN (+0,49%) и составил 3,5196 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,5023 BYN). Объем торгов: 37 765 100 или 1 072 980 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,617 и 2,65 рубля; евро между 3,148 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,515 и 3,58 рубля.