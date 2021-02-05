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05.02.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 5 ФЕВРАЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:32 05.02.2021

В пятницу, 5 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0082 BYN (-0,31%) до 2,6282 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6364 BYN). Объем торгов составил 108 338 000 BYN или 41 222 000 USD.

Евро уступил 0,0191 BYN (-0,6%), и его курс составил 3,1448 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1639 BYN). Объем торгов: 13 271 000 BYN или 4 220 000 EUR.

Курс российского рубля продолжил свой рост на 0,0176 BYN (+0,51%) и составил 3,5023 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4847 BYN). Объем торгов: 26 387 000 или 753 420 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,63 и 2,6 рубля; евро между 3,149 и 3,2 рубля; 100 российских рублей между 3,5 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 05.02.2021
валюта курс
EUR 3.1639
USD 2.6364
RUB 3.4847
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1448 -0.0191
USD 2.6282 -0.0082
RUB 3.5023 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1430 3.1490
USD 2.6250 2.6300
RUB 3.4960 3.5030
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Конвертация в банках
на 05.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1950 1.2000
EUR/RUB 89.7000 90.1500
USD/RUB 74.9000 75.3000
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