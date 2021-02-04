Министерство финансов с 1 по 31 января 2021 г. реализовало на внутреннем финансовом рынке государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на $626,17 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе именных облигаций реализовано на $619,37 млн; облигаций на предъявителя – $6,8 млн.

При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на сумму $0,2 млн.