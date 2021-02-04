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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ РЕАЛИЗОВАЛ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ГДО НА $626,17 МЛН
12:11 05.02.2021
Министерство финансов с 1 по 31 января 2021 г. реализовало на внутреннем финансовом рынке государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на $626,17 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе именных облигаций реализовано на $619,37 млн; облигаций на предъявителя – $6,8 млн.
При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на сумму $0,2 млн.
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