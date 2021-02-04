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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 4 ФЕВРАЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
13:51 04.02.2021
В четверг, 4 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,004 BYN (-0,15%) до 2,6364 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6404 BYN). Объем торгов составил 172 276 000 BYN или 65 344 000 USD.
Евро ослаб на 0,0125 BYN (-0,39%) до 3,1639 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1764 BYN). Объем торгов: 71 314 400 BYN или 22 540 000 EUR.
Курс российского рубля укрепился на 0,0153 BYN (+0,44%) и составил 3,4847 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4694 BYN). Объем торгов: 53 523 700 или 1 535 950 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,634 и 2,67 рубля; евро между 3,159 и 3,22 рубля; 100 российских рублей между 3,485 и 3,55 рубля.
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