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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 4 ФЕВРАЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:51 04.02.2021

В четверг, 4 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,004 BYN (-0,15%) до 2,6364 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6404 BYN). Объем торгов составил 172 276 000 BYN или 65 344 000 USD.

Евро ослаб на 0,0125 BYN (-0,39%) до 3,1639 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1764 BYN). Объем торгов: 71 314 400 BYN или 22 540 000 EUR.

Курс российского рубля укрепился на 0,0153 BYN (+0,44%) и составил 3,4847 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4694 BYN). Объем торгов: 53 523 700 или 1 535 950 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,634 и 2,67 рубля; евро между 3,159 и 3,22 рубля; 100 российских рублей между 3,485 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 04.02.2021
валюта курс
EUR 3.1764
USD 2.6404
RUB 3.4694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1639 -0.0125
USD 2.6364 -0.004
RUB 3.4847 +0.0153
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1550 3.1590
USD 2.6290 2.6340
RUB 3.4800 3.4890
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Конвертация в банках
на 04.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1970 1.2020
EUR/RUB 90.7000 90.8500
USD/RUB 75.5000 75.8000
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