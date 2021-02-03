ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 4 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

15:49 03.02.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 4 февраля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6404 белорусского рубля, 1 евро – 3,1764 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4694 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,4381 белорусского рубля.