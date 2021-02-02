В среду, 3 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подорожал на 0,0111 BYN (+0,42%) до 2,6404 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6293 BYN). Объем торгов составил 128 322 000 BYN или 48 600 000 USD.

Евро вырос на 0,0002 BYN (+0,01%) до 3,1764 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1762 BYN). Объем торгов: 45 215 800 BYN или 14 235 000EUR.

В свою очередь курс российского рубля укрепился на 0,0024 BYN (+0,07%) и составил 3,4694 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,467 BYN). Объем торгов: 37 574 300 или 1 083 020 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,63 и 2,665 рубля; евро между 3,177 и 3,22 рубля; 100 российских рублей между 3,47 и 3,53 рубля.