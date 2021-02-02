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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 3 ФЕВРАЛЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:01 03.02.2021

В среду, 3 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подорожал на 0,0111 BYN (+0,42%) до 2,6404 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6293 BYN). Объем торгов составил 128 322 000 BYN или 48 600 000 USD.

Евро вырос на 0,0002 BYN (+0,01%) до 3,1764 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1762 BYN). Объем торгов: 45 215 800 BYN или 14 235 000EUR.

В свою очередь курс российского рубля укрепился на 0,0024 BYN (+0,07%) и составил 3,4694 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,467 BYN). Объем торгов: 37 574 300 или 1 083 020 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,63 и 2,665 рубля; евро между 3,177 и 3,22 рубля; 100 российских рублей между 3,47 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2021
валюта курс
EUR 3.1762
USD 2.6293
RUB 3.4670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1762 +0.002
USD 2.6293 +0.0098
RUB 3.4670 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1750 3.1760
USD 2.6390 2.6400
RUB 3.4620 3.4700
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Конвертация в банках
на 03.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2000 1.2040
EUR/RUB 91.3500 91.7500
USD/RUB 76.0500 76.4000
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