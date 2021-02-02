Во вторник, 2 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подорожал на 0,0098 BYN (+0,37%) до 2,6293 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6195 BYN). Объем торгов: 70 902 100 BYN или 26 966 000 USD.

Евро восстановился на 0,002 BYN (+0,06%) до 3,1762 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1742 BYN). Объем торгов: 19 501 700 BYN или 6 140 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля упал на 0,0023 BYN (-0,07%) и составил 3,467 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4693 BYN). Объем торгов: 81 567 200 BYN или 2 352 670 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,629 и 2,65 рубля; евро между 3,175 и 3,22 рубля; 100 российских рублей между 3,466 и 3,51 рубля.