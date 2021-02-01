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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БАНК ДАБРАБЫТ ВНОВЬ СТАЛ ЛИДЕРОМ БИРЖЕВЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА


11:59 02.02.2021

ОАО «Банк Дабрабыт» вновь заняло первое место в рейтинге участников торгов на биржевом валютном рынке по объему торгов в январе 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба Белорусской валютно-фондовой биржи, второе место по итогам января заняло ЗАО «МТБанк», третье — ОАО «АСБ Беларусбанк», четвертое – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). Замыкает пятерку лидеров ОАО «Белинвестбанк».

Всего в рейтинге участников торгов биржевого валютного рынка находится 26 банков.
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