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БАНК ДАБРАБЫТ ВНОВЬ СТАЛ ЛИДЕРОМ БИРЖЕВЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА

11:59 02.02.2021 ОАО «Банк Дабрабыт» вновь заняло первое место в рейтинге участников торгов на биржевом валютном рынке по объему торгов в январе 2021 г. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба Белорусской валютно-фондовой биржи, второе место по итогам января заняло ЗАО «МТБанк», третье — ОАО «АСБ Беларусбанк», четвертое – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). Замыкает пятерку лидеров ОАО «Белинвестбанк». Всего в рейтинге участников торгов биржевого валютного рынка находится 26 банков.