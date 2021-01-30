ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 2 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

15:07 01.02.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 2 февраля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,6195 белорусского рубля, 1 евро – 3,1742 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4693 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3370 белорусского рубля.