В понедельник, 1 февраля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0067 BYN (-0,26%) до 2,6195 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6262 BYN). Объем торгов: 97 242 800 BYN или 37 123 000 USD.

Евро подешевел на 0,0056 BYN (-0,18%) до 3,1742 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1798 BYN). Объем торгов: 34 699 900 BYN или 10 932 000 EUR.

В свою очередь курс российского рубля вырос на 0,0235 BYN (+0,68%) и составил 3,4693 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4458 BYN). Объем торгов: 39 469 800 BYN или 1 137 690 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,619 и 2,65 рубля; евро между 3,17 и 3,22 рубля; 100 российских рублей между 3,469 и 3,51 рубля.