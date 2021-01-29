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29.01.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 29 ЯНВАРЯ ОСЛАБ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


13:58 29.01.2021

В пятницу, 29 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0034 BYN (+0,13%) до 2,6262 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6228 BYN). Объем торгов составил 164 379 000 BYN или 62 592 000 USD.

Евро укрепился на 0,0087 BYN (+0,27%) до 3,1798 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1711 BYN). Объем торгов: 37 346 800 BYN или 11 745 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,0096 BYN (+0,28%) и составил 3,4458 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4362 BYN). Объем торгов: 34 435 500 BYN или 999 360 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,624 и 2,66 рубля; евро между 3,175 и 3,22 рубля; 100 российских рублей между 3,443 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 29.01.2021
валюта курс
EUR 3.1711
USD 2.6228
RUB 3.4362
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1798 +0.0087
USD 2.6262 +0.0034
RUB 3.4458 +0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1700 3.1750
USD 2.6150 2.6230
RUB 3.4280 3.4430
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Конвертация в банках
на 29.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2080 1.2130
EUR/RUB 92.0000 92.5500
USD/RUB 76.0000 76.4500
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