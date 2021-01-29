В пятницу, 29 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0034 BYN (+0,13%) до 2,6262 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,6228 BYN). Объем торгов составил 164 379 000 BYN или 62 592 000 USD.

Евро укрепился на 0,0087 BYN (+0,27%) до 3,1798 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1711 BYN). Объем торгов: 37 346 800 BYN или 11 745 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,0096 BYN (+0,28%) и составил 3,4458 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4362 BYN). Объем торгов: 34 435 500 BYN или 999 360 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,624 и 2,66 рубля; евро между 3,175 и 3,22 рубля; 100 российских рублей между 3,443 и 3,5 рубля.