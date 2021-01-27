В четверг, 28 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил рост сразу на 0,041 BYN (+1,59%) до 2,6228 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5818 BYN). Объем торгов составил 30 814 900 BYN или 11 749 000 USD.

Евро подорожал на 0,0343 BYN (+1,09%) до 3,1711 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1368 BYN). Объем торгов: 18 129 400 BYN или 5 717 000 EUR.

Российский рубль отступил на 0,0037 BYN (-0,11%) и составил 3,4362 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4399 BYN). Объем торгов: 30 096 800 BYN или 875 880 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,624 и 2,642 рубля; евро между 3,175 и 3,22 рубля; 100 российских рублей между 3,44 и 3,5 рубля.