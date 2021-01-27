В среду, 27 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0036 BYN (+0,145%) до 2,5818 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5782 BYN). Объем торгов составил 53 247 300 BYN или 20 624 000 USD.

Евро подрос на 0,008 BYN (+0,26%) до 3,1368 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1288 BYN). Объем торгов: 20 784 300 BYN или 6 626 000 EUR.

Российский рубль укрепился сразу на 0,0264 BYN (+0,77%) и составил 3,4399 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4135 BYN). Объем торгов: 18 726 400 BYN или 544 390 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,587 и 2,62 рубля; евро между 3,436 и 3,17 рубля; 100 российских рублей между 3,417 и 3,5 рубля.