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27.01.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 27 ЯНВАРЯ ВНОВЬ ПОДЕШЕВЕЛ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


13:48 27.01.2021

В среду, 27 января, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0036 BYN (+0,145%) до 2,5818 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5782 BYN). Объем торгов составил 53 247 300 BYN или 20 624 000 USD.

Евро подрос на 0,008 BYN (+0,26%) до 3,1368 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1288 BYN). Объем торгов: 20 784 300 BYN или 6 626 000 EUR.

Российский рубль укрепился сразу на 0,0264 BYN (+0,77%) и составил 3,4399 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4135 BYN). Объем торгов: 18 726 400 BYN или 544 390 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:20 в белорусских банках колеблется между 2,587 и 2,62 рубля; евро между 3,436 и 3,17 рубля; 100 российских рублей между 3,417 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2021
валюта курс
EUR 3.1288
USD 2.5782
RUB 3.4135
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1368 +0.008
USD 2.5818 +0.0036
RUB 3.4399 +0.0264
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1350 3.1400
USD 2.5820 2.5870
RUB 3.4260 3.4360
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Конвертация в банках
на 27.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2160
EUR/RUB 91.2000 91.6000
USD/RUB 75.2000 75.5000
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